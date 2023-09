Si fa beffe del divieto di dimora, ladro seriale finisce in carcere

Era già stato colpito, a Ferragosto, dalla misura cautelare del divieto di dimora nella regione Veneto, provvedimento eseguito dai Carabinieri di Conegliano che lo avevano segnalato come autore di numerosi furti nei mesi scorsi in prevalenza nel comune di San Vendemiano. Nei giorni scorsi, dopo le segnalazioni di polizia e carabinieri che lo avevano notato ancora in zona, in compagnia di pregiudicati, a carico del 25enne di origini marocchine il Gip di Treviso ha emesso un ulteriore provvedimento di aggravamento della precedente misura, ordinandone l'accompagnamento in carcere. Sono così scattate le ricerche dello straniero da parte dei militari dell' Arma che lo hanno infine rintracciato, ieri pomeriggio, 6 settembre, in un casolare di campagna di San Vendemiano e lo hanno tratto in arresto e condotto alla casa circondariale di Treviso.

Lo straniero sarà denunciato anche per resistenza a pubblico ufficiale poiché nelle ore precedenti alla sua definitiva cattura avvenuta ieri pomeriggio, "avvistato" da un carabiniere in quel momento libero dal servizio che lo aveva riconosciuto in zona Conegliano, l'aveva colpito a gomitate per poi allontanarsi e far perdere momentaneamente le proprie tracce.