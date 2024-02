Truffa una minorenne, foglio di via per tre anni ad un 30enne

Avrebbe truffato una minorenne che, come donazione all'associazione di detenuti di cui diceva di fare parte, aveva dato 100 euro aspettandosi il resto di novanta dal momento che il denaro originariamente richiesto era soltanto 10 euro. Furbescamente ha cercato però di creare confusione con i soldi, dandole indietro soltanto 40 euro euro. Alle proteste della giovanissima avrebbe risposto che la donazione era già stata registrata, intascandosi così la differenza. L'uomo, un 30enne originario di Pisa ma residente a Torino, è stato denunciato per truffa ed ha ricevuto un foglio di via, firmato dal Questore, di tre anni.

La vicenda è accaduta a metà dello scorso gennaio a Conegliano. L'uomo, con precedenti penali, sarebbe stato intento a raccogliere offerte per una associazione che si occupa di detenuti con un banchetto in via Carducci, nei pressi della stazione. Ha approcciato un giovane di soli 14 anni chiedendogli i soldi in cambio di una cartolina raffigurante un topolino. La richiesta era di dieci euro ma la ragazzina gli avrebbe dato invece 100 euro aspettandosi il resto che però il 30enne non le avrebbe più dato. Il foglio di via gli è stato notificato mentre si trovava a Lodi dove, nei giorni scorsi, avrebbe avuto un diverbio con una donna invalida a cui aveva chiesto 5 euro sempre con la solita tecnica. La denuncia per truffa, presentata dalla ragazza, è stata raccolta dagli agenti della Polizia di Stato coordinati dal commissario cineglianese Vincenzo Donno.