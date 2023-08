Delitto di Conegliano, sparita da casa la compagna di Enzo Lorenzon

Nuovi importanti risvolti nella vicenda del delitto di Conegliano in cui ha perso la vita Margherita Ceschin, 72 anni, uccisa la sera del 23 giugno scorso nel suo appartamento di via XXVIII Aprile a Conegliano.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso" infatti, pochi giorni dopo la scarcerazione disposta dal tribunale del Riesame di Venezia la 32enne dominicana Dileysi Guzman Lorenzo, compagna di Enzo Lorenzon ex marito della vittima del delitto, è scomparsa da casa e nessuno ha più sue notizie. Ad accorgersene per primi sono stati gli investigatori che, lo scorso fine settimana, erano andati a controllare l'abitazione di Ponte di Piave dove la 32enne dominicana viveva con Lorenzon. Con lei è sparita anche l'auto di proprietà dell'ex marito di Margherita Ceschin. Dileysi Guzman Lorenzo, dopo la scarcerazione, può muoversi liberamente in Italia ma non all'estero dal momento che le è stato sequestrato il passaporto essendo stata indagata per omicidio. Il sospetto però è che la donna sia fuggita in Svizzera dove vive una sua parente (una zia). La Svizzera è un paese dove non è applicabile il mandato di arresto europeo. Da l'ì Dileysi potrebbe pianificare una fuga per tornare o al suo paese d'origine o in uno stato del Sudamerica per evitare un'eventuale condanna in Italia. L'impugnazione della sentenza di scarcerazione da parte della Procura di Treviso non arriverà prima di due mesi. L'avvocato della 32enne non ha avuto notizia di un allontanamento della donna il cui figlio frequenta le scuole nel Trevigiano. Non è escluso che Dileysi si sia allontanata anche solo per qualche giorno rimanendo con amici e conoscenti in Italia in occasione di Ferragosto ma, per il momento, nessuno ha più avuto sue notizie.

Qualche giorno fa il tribunale del Riesame aveva invece confermato il carcere (le sole ordinanze del 25 luglio) per Enzo Lorenzon, 79 anni, marito e presunto mandante del delitto, Sergio Lorenzo, 38 anni, che gli investigatori ipotizzano sia uno degli esecutori materiali del delitto e Juan Maria Guzman, 41 anni, il "mediatore" che sarebbe stato impiegato per commettere l'omicidio. I tre, difesi dall'avvocato Fabio Crea, resteranno per ora rinchiusi nel carcere di Treviso ma un ricorso sarà presentato presso la Corte di Cassazione. Coinvolti nell'inchiesta del nucleo investigativo dei carabinieri di Treviso sono finiti anche i nomi di "Joel", il fratello di Lorenzo, l'altro omicida, e una donna cui sarebbe spettato il ruolo di ricevere il compenso per l'uccisione della 72enne Margherita Ceschin e di dividerlo poi fra i protagonisti.