Crisi respiratoria nella notte: bimbo di due mesi grave al Ca' Foncello

L'elicottero di Treviso Emergenza è atterrato tra le case di Vedelago nella notte tra mercoledì 25 e giovedì 26 ottobre. Pochi minuti prima, ai centralini del 118, era arrivata la chiamata dei genitori di un bimbo di soli due mesi finito in crisi respiratoria.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", l'allarme era scattato intorno a mezzanotte. La mamma aveva appena finito di allattare il piccolo quando si è accorta che suo figlio non respirava più. Una crisi improvvisa che ha fatto scattare l'intervento immediato del 118. Fondamentali, per tenere in vita il piccolo, le operazioni di primo intervento da parte dell'equipaggio dell'elisoccorso. Ora il neonato si trova ricoverato nel reparto di Patologia neonatale all'ospedale Ca' Foncello di Treviso. Le sue condizioni sarebbero gravi. Nelle ultime settimane due malori nel sonno erano stati fatali al piccolo Jacopo Sartena di Montebelluna e ad Alessandro, il bimbo di 11 mesi morto durante il riposino all'asilo di Porcellengo. La speranza ora è che il bimbo di Vedelago riesca a rimettersi.