Vende una bici online ma viene truffato dall'acquirente: denunciato un 57enne

La Stazione Carabinieri di Asolo ha denunciato in stato di libertà per truffa un 57enne, residente a San Donà di Piave (VE), già conosciuto alla giustizia. L'indagato, nello scorso mese di febbraio, ha difatti contattato un operaio 45enne di Asolo che aveva messo in vendita in Internet una bicicletta e, inducendolo in errore, si è poi fatto versare la somma di 77 euro su una propria carta prepagata, il tutto prima di rendersi ovviamente irreperibile.

