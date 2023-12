Fiamme dalla stufa a legna, muore carbonizzata sulla sedia a rotelle

Una fine orribile, tremenda, divorata dalle fiamme senza poter sfuggire ad un destino terribile. Tragedia nel pomeriggio di oggi, 3 dicembre, a Col San Martino, frazione di Farra di Soligo, in un'abitazione di via Canal nuovo. Una 93enne, Giovannina Merotto, è morta all'interno della sua abitazione, carbonizzata dalle fiamme di una stufa economica a cui si era forse avvicinata per ravvivare il fuoco. Le fiamme hanno avvolto gli abiti indossati dalla malcapitata, costretta sulla sedia a rotelle, e purtroppo non ha avuto scampo. A dare l'allarme, poco prima delle 17, sarebbe stato il figlio che ha allertato il 118. Quando medico e infermieri sono intervenuti sul posto non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'anziana: troppo gravi le lesioni riportate dal fuoco. Era stato inizialmente attivato anche l'elicottero del Suem, il cui intervento è stato però subito annullato. Oltre al Suem sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno svolto gli accertamenti del caso e i carabinieri della stazione di Col San Martino.