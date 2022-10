Fiere di San Luca, caos parcheggi: residenti su tutte le furie

Treviso capitale degli eventi in questo fine settimana: dalla dolcissima Tiramisù World Cup alla mezza maratona, turisti e visitatori hanno avuto solo l'imbarazzo della scelta in un cartellone davvero ricchissimo di proposte che hanno richiamato migliaia di persone in città. Dopo l'inaugurazione di venerdì pomeriggio, questo è stato anche il primo weekend delle Fiere di San Luca nel grande spiazzo di Prato Fiera. Subito centinaia le presenze nei primi tre giorni di apertura ma i residenti della zona hanno subito presentato le prime lamentele legate a viabilità e parcheggi.

Tra sabato e domenica, infatti, nei dintorni delle fiere è scattata una vera e propria "sosta selvaggia" con auto lasciate in mezzo ad aiole pubbliche o, peggio ancora, davanti ad abitazioni ed ingressi carrai. Le immagini parlano chiaro: i parcheggi previsti dagli organizzatori non sono sufficienti e i residenti chiedono al Comune di trovare una soluzione per rendere più vivibile il quartiere da qui a fine ottobre. Non è la prima volta che il problema della viabilità viene a galla durante le Fiere di San Luca ma quest'anno, con la ripresa totale delle attività post Covid e il grande ritorno degli eventi in presenza, l'afflusso di gente è stato ben oltre le aspettative ma ha portato con sé anche gli inevitabili problemi alla circolazione stradale. Chi si è trovato domenica mattina sul Put e strade limitrofe lo sa bene: i disagi alla viabilità sono stati importanti ma non manca chi sostiene che questo sia l'inevitabile "prezzo da pagare" per vedere Treviso tornare alla tanto attesa normalità.