Fugge dopo aver causato un tamponamento: non aveva mai preso la patente

I carabinieri di Vittorio Veneto hanno denunciato per fuga dopo un incidente stradale con danni alle persone e omissione di soccorso un 22enne di origini marocchine residente nella zona del Vittoriese.

Ritenuto il responsabile dell'incidente avvenuto nella tarda serata del 10 agosto in Via Schiratti a Pieve di Soligo, il 22enne alla guida di una Volkswagen Golf avrebbe tamponato la Ford Focus di un 31enne del posto, dandosi alla fuga senza prestare soccorso a quest’ultimo e al passeggero, coetaneo del guidatore della citata Focus, che riportavano lesioni giudicate guaribili in alcuni giorni. Lo straniero è stato anche sanzionato per la violazione dell’Art.116, commi 15 e 16, del Codice della Strada, con fermo amministrativo del veicolo, poiché è risultato che il giovane era privo della patente di guida, mai conseguita, circostanza questa che potrebbe essere all’origine dell’arbitrario e illecito allontanamento dello straniero dal luogo dell’incidente. Decisive per giungere all’identificazione dell’indagato le immagini delle telecamere della zona e le testimonianze raccolte dai militari dell’Arma.