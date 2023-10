In pronto soccorso dopo l'incidente: le rubano il portafoglio con dentro 1500 euro

Furto ingente al pronto soccorso di Treviso dove, nei giorni scorsi, una mamma di 35 anni originaria della Romania ma residente a Fagarè (San Biagio di Callalta), è stata derubata del portafoglio mentre si trovava al Ca' Foncello. Il ladro è riuscito a fuggire con un bottino di 1500 euro in contanti.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso", la donna era arrivata in ospedale dopo essere rimasta coinvolta in un incidente stradale non lontano da casa. Uscita per delle commissioni, era passata in banca per prelevare dei soldi in vista di una serie di lavori in casa. Nel portafoglio aveva messo 1500 euro in contanti, mentre altri 3mila euro erano in una busta che la donna ha consegnato al marito andato a trovarla in ospedale. I 1500 euro all'interno del portafoglio sono però rimasti nella borsa e così, mentre la 35enne veniva medicata dal personale sanitario, un ladro ha frugato nella borsa incustodita trovando l'ingente bottino. All'interno degli ambulatori non ci sono telecamere quindi non è stato possibile risalire all'identità del malvivente. La 35enne ha segnalato l'accaduto alla polizia: non si tratta, purtroppo, del primo furto messo a segno in pronto soccorso. Una delle ipotesi è che, ad agire, possa essere un ladro seriale che approfitta dell'arrivo concitato dei pazienti in pronto soccorso per derubarli dei loro averi.