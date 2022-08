Comune trevigiano in ginocchio: «Bolletta del gas da 60mila euro a 230mila euro»

«Un colpo al cuore! Ieri tra la posta è comparsa una fattura per la fornitura del gas di 230.000€ relativamente al bimestre marzo-aprile; si, 230.000 contro i 60.000 dello stesso periodo dell’anno precedente, con un incremento del 400%! Dopo lo sgomento iniziale, mi sono incontrato con la vice sindaco e assessore al bilancio, Elisa De Zan, convenendo che prevedere un aumento di queste proporzioni mesi fa era impensabile e invece hainoi questa è la realtà, e con questa abbiamo a che fare, sperando, per la verità con poca convinzione, di ritornare a valori normali»: a raccontare l'aneddoto è stato il sindaco di Gaiarine, Diego Zanchetta che si dice molto preoccupato per quanto accadrà nei prossimi mesi.

«Il Comune affronterà la spesa con parte dell’avanzo ancora disponibile» sottolinea l’Assessore De Zan che continua «cosa impensabile da poter sostenere nell’ultimo trimestre 2022».

«L’attenzione e la preoccupazione che ho portato nei giorni scorsi anche all’attenzione dei così detti “piani alti” tocca trasversalmente tutti» riprende il sindaco Diego Zanchetta «con particolare preoccupazione per le attività produttive del paese, e purtroppo ai rincari del gas stiamo assistendo ad altrettanti importanti aumenti delle bollette di energia elettrica».

Questo l'accorato l’appello congiunto del Sindaco e Vice alle istituzioni tutte e ai produttori di gas ed energia in generale, affinché diano risposte immediate prima che la situazione diventi insommergibile e mieti serrande abbassate e fabbriche chiuse: non c’è più per aspettare!