Diceva: «Il covid non esiste». Muore pensionato 62enne

Era convintamente contro il vaccino e persuaso che il Covid in realtà non esistesse. Una scelta che forse gli è costato la vita. Nell'arco di pochi giorni, dopo aver contratto il coronavirus, ne è stato stroncato, all'età di appena 62 anni. Sono ore di lutto nella frazione di Campomolino di Gaiarine per la scomparsa di Ivo Vidotto, molto conosciuto soprattutto per la sua opera di volontariato a favore della comunità e per essere stato dipendente comunale per ben 33 anni. Recentemente l'uomo aveva aiutato all'installazione delle luminarie natalizie lungo le vie del Comune trevigiano. Per conto dell'associazione "3 Molini Attila", di cui era responsabile e regista, ha realizzato la rappresentazione vivente della passione di Cristo, con decine di figuranti.

«Il tuo pensionamento qualche mese fa, e oggi come un fulmine a ciel sereno, ci hai salutati! -ha scritto il sindaco di gaiarine, Diego Zanchetta, sulla pagina Facebook del Comune- Troppo presto Ivo, tanti erano i progetti che avevi in mente, e grande il tuo animo nell’essere, seppur da pensionato, ancora a disposizione per l’intera Comunità! Manifesti da appendere, le luminarie nella tua Campomolino, gli sfalci, le iniziative della biblioteca....eri sempre a disposizione con tutto il tuo entusiasmo e la tua carica positiva! Ci mancherai tanto Ivo, un abbraccio alla famiglia da parte mia, da parte di tutta la Squadra Amministrativa, e dalle tue e tuoi colleghi e dalla Comunità tutta, che ti ha sempre riconosciuto il ruolo di trascinatore. Mancherai tanto anche a tutte le generazioni di studenti che hai accompagnato a scuola in tanti anni di servizio. Riposa in pace Ivo».