Accerchiato, malmenato e rapinato dalla gang fuori da un pub: 18enne in ospedale

Nella nottata, in Gaiarine - lungo via San Liberale, nelle vicinanze del pub “Mangio Food & Drink”, 4 soggetti, hanno aggredito un 18enne di San Polo di Piave e, dopo averlo colpito con pugni e calci, gli hanno strappato dal collo una collanina in oro, dileguandosi poi a bordo di un’autovettura. La vittima recatasi personalmente all’ospedale di Oderzo, a seguito dell’aggressione, è stata curata per le contusioni subite e dimessa con una prognosi di 10 giorni. Indagini in corso a cura dei CC della Stazione di Codognè.

Nella mattinata i CC della Stazione di Valdobbiadene, a conclusione delle indagini, hanno denunciato un 19enne di Montebelluna, gravato da pregiudizi di polizia, ritenuto responsabile di un’aggressione, per futili motivi, nei confronti di un coetaneo di Segusino, avvenuta nella notte del 3 luglio, presso la discoteca “Quadrifoglio” di Monfumo, in conseguenza della quale la vittima aveva riportato un trauma cranico e la frattura di un osso nasale, con una prognosi di 30 giorni.

Sempre nella mattinata i CC della Stazione di Crocetta del Montello, a conclusione di accertamenti, hanno denunciato, per furto aggravato ed indebito utilizzo di carte di credito, quattro soggetti di età compresa tra i 16 ed i 18 anni, tutti residenti a Montebelluna, ritenuti responsabili, a vario titolo, del furto di un portafoglio, in danno di una coetanea del luogo, a cui è seguito l’indebito utilizzo della carta bancomat, per acquisti effettuati in alcuni esercizi commerciali dello stesso centro.

Nella tarda mattinata di ieri, domenica 10 luglio, a Quinto di Treviso in via Tognana, i carabinieri della Stazione di Zero Branco, hanno denunciato un 29enne cittadino marocchino, residente a Morgano, pluripregiudicato per delitti contro la persona - il patrimonio - in materia di stupefacenti e di armi, sorpreso in sella ad una bicicletta rubata, lo scorso 3 luglio, ad un 40enne cittadino indiano residente a Quinto di Treviso. Il velocipede è stato restituito al legittimo proprietario.