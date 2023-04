Rogo a Cusignana, la Procura apre un fascicolo di inchiesta

«I vigili del fuoco sono rimasti al lavoro fino alle prime ore di oggi per spegnere i focolai d'incendio. Ora gli investigatori si metteranno al lavoro cercando di capire l'origine dell'incendio». Il Procuratore di Treviso Marco Martani dice che è «troppo presto per stabilire eventuali responsabilità» sul rogo che ieri, 4 aprile, ha mandato in fumo 10mila metri quadrati sui 18 mila totali della Debby Linea di Cusignana, del Comune di Giavera del Montello, azienda che si occupa di logistica. Il fuoco ha interessato il piano terra ed ha praticamente distrutto il centro del sito produttivo dove si trovavano muletti e un server per l'elaborazione dati.

Il sostituto procuratore Giulio Caprarola aprirà per ora un fascicolo a "modello 45" (senza cioè l'ipotesi di reato né indagati) e provvederà a disporre il sequestro dell'intera area per permettere le operazioni con cui gli inquirenti cercheranno di stabilire l'origine del rogo. Al momento tutte le ipotesi, compresa quella di un errore umano o di un gesto doloso, restano aperte.