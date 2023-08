Delitto di Gorgo al Monticano: lunedì la messa in ricordo dei coniugi Pellicciardi

Sono trascorsi sedici anni dal massacro in cui persero la vita Guido Pelliciardi e Lucia Comin (rispettivamente 67 e 61 anni). Come ogni anno lunedì 21 agosto a Gorgo al Monticano verrà celebrata una messa in loro memoria