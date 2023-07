Smantella le serre e trova 21 granate inesplose della Prima Guerra Mondiale

Durante i lavori di smantellamento di alcune serre floreali a Guia di Valdobbiadene, lo scorso 23 giugno, un residente della zona ha trovato nel terreno di sua proprietà ben 21 granate di artiglieria di vario calibro, tutte inesplose e risalenti alla Prima Guerra Mondiale, appartenenti agli eserciti italiano e austroungarico.

Nella mattinata odierna, martedì 11 luglio, il 3^ Reggimento Guastatori di Udine è intervenuto in Via Barch per la bonifica degli ordigni, avvenuta con l’impiego di parecchi chili di esplosivo per la distruzione finale delle granate. Le operazioni di bonifica sono state portate a termine con successo e senza nessun danno. Nel dettaglio sono state distrutte dagli artificieri: