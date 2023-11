Guida con la patente sospesa un'auto senza assicurazione: 5mila euro di multa

Durante un normale controllo su strada una pattuglia della polizia locale di Montebelluna ha fermato in centro città un’auto con a bordo un conducente che stava viaggiando con la patente di guida sospesa a seguito di un precedente ritiro per guida in stato ebbrezza accertato dai carabinieri di Treviso.

Oltre alla patente sospesa, il guidatore è stato fermato su un'auto sprovvista di assicurazione seppur sotto sequestro a causa del reato di cui sopra. Accertate le infrazioni, la Polizia Locale ha provveduto a segnalare il fatto alla Prefettura ai fini della revoca della patente mentre Il veicolo è stato recuperato e affidato in custodia alla depositeria ai fini della confisca. Al conducente è stata data una sanzione complessiva di circa 5mila euro.

Il commento

Adalberto Bordin, sindaco di Montebelluna, conclude: «Un plauso alla nostra polizia locale che, con solerzia e precisione, non manca di intercettare questo tipo di irregolarità da parte di conducenti che, con le loro condotte, possono risultare pericolosi per gli altri. Questi accertamenti sono il risultato dell’intensificazione dei controlli avvenuta in questi ultimi tempi grazie al quale, da inizio anno, è stato possibile sorprendere, ad esempio, ben 195 veicoli in circolazione seppur sprovvisti di assicurazione».