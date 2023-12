Frasi antisemite su Instagram, ex prof di H-Farm finisce sotto inchiesta

La Procura di Venezia ha aperto un fascicolo di ipotesi di reato per propaganda e istigazione all'odio razziale, etnico e religioso contro Hanane Hammoud, l'insegnante di matematica che un mese fa aveva pubblicato sul suo profilo Instagram un video dei bombardamenti su Gaza accompagnato dalle frasi in inglese: "Andate all'inferno! Hitler aveva ragione su di voi, ebrei". La storia era stata cancellata subito dalla docente ma una sua studentessa aveva fatto in tempo a fotografarla iniziando a condividere lo screenshot e, di fatto, rovinando la carriera della prof. Dopo una sospensione di 10 giorni da parte del campus di Roncade, Hammoud aveva presentato le dimissioni prima ancora di ricevere il licenziamento, lasciando di fatto il posto di lavoro. I guai per lei non sono però finiti così.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", nei giorni scorsi l'Unione delle comunità ebraiche italiane (Ucei) avrebbe presentato un suo esposto sulla vicenda. Da qui l'apertura del fascicolo di ipotesi di reato da parte della Procura di Venezia, competente in materia di reati informatici. Hammoud sarebbe già stata interrogata dalla Procura nei giorni scorsi: il reato di cui è accusata è punito dall'articolo 640bis del Codice penale.