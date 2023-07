Incendio in azienda, container per imballaggi prende fuoco

Verso le ore 16 di sabato pomeriggio, 8 luglio, i vigili del fuoco di Treviso sono intervenuti in Via Piave all’interno di un’azienda di produzione semilavorati per industrie con laboratori di panificazione per l'incendio di un cassone di rifiuti all’esterno della ditta. I pompieri arrivati con un’autopompa e cinque operatori, hanno spento le fiamme del container, contenente imballaggi per poi provvedere alla bonifica del cassone. Le cause delle fiamme sono al vaglio della squadra intervenuta. Le operazioni di soccorso sono terminate alle 18.30.