Il deposito di legname prende fuoco: devono intervenire i vigili del fuoco

Dalle ore 12 alle 13.30 di oggi i vigili del fuoco di Treviso sono intervenuti in via Arrigo Boito a Paese per un incendio ai danni di un deposito di legname all'esterno di una struttura privata. Dalle prime ricostruzioni operate dai pompiri si pensa che il rogo possa essersi acceso per cause accidentali visto che, nel mattino, alcune persone stavano facendo un fuoco ad una decina di metri dal punto di innesco che potrebbe essere così stato provocato complice il vento che ha sfortunatamente portato qualche favilla che ha poi attivato le fiamme poi prontamente domate.