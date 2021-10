Principio di incendio a scuola a causa di una stufetta: evacuati mille studenti

Circa mille tra studenti, insegnanti e personale amministrativo sono stati fatti evacuare stamattina per circa mezz'ora dall'istituto Marco Fanno di Conegliano. Il motivo è da attribuirsi ad un cortocircuito ai danni di una stufetta elettrica in un ufficio, tale per cui si è sprigionato del fumo che ha fatto immediatamente scattare l'allarme antincendio. Sul posto sono però prontamente intervenuti i vigili del fuoco che, dopo un breve controllo degli spazi scolastici, hanno verificato che non ci fossero pericoli per gli "sfollati" che così, verso le 8.20, tutti sono rientrati in classe.