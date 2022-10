Incidente all'incrocio: auto finisce rovesciata su un fianco

Venerdì segnato dagli incidenti stradali sulle strade della provincia di Treviso: verso le 13.30 i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Madonna delle Grazie, all'incrocio con Via Sanavalle per lo scontro tra due auto. una Nissan Micra e un’Alfa Romeo di cui una finita rovesciata su un fianco (l'Alfa Romeo).

Feriti in maniera non grave i due conducenti. I pompieri, arrivati da Vittorio Veneto, hanno messo in sicurezza i mezzi, mentre i due autisti, usciti autonomamente, sono stati presi in cura dal Suem 118 e trasferiti in ospedale. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.