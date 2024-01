Schianto in serata, auto finisce sulla fiancata: 34enne in ospedale

Verso le ore 21 di ieri sera, martedì 2 gennaio, il personale del Suem 118 e i vigili del fuoco sono intervenuti in via Asolana a Fonte per un'auto finita ribaltata sulla fiancata con un automobilista rimasto incastrato all'interno dell'abitacolo.

Alla guida del veicolo c'era A.G. 34enne di Asolo che, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo: l'auto, dopo una serie di carambole, è finita ribaltata su un fianco nella piazzola di sosta della corriera a lato della carreggiata di via Asolana. Il personale del Suem 118 ha trasportato il 34enne all'ospedale in codice rosso. Fortunatamente, una volta in ospedale, le sue condizioni si sono rivelate meno gravi del previsto. Il 34enne non è in pericolo di vita. Il veicolo ribaltato è stato messo in sicurezza dal personale dei vigili del fuoco, fortunatamente non risultano altri veicoli o persone coinvolte nello schianto.