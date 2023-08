Esce di strada e piomba sulle auto in sosta: otto veicoli danneggiati

Singolare incidente nella notte tra domenica 13 e lunedì 14 agosto in via Verga a Treviso: poco prima di mezzanotte la centrale operativa della polizia locale ha ricevuto una richiesta di intervento per un'auto finita fuori strada.

Nulla di strano fin qui, se non fosse che il veicolo, uscendo di strada, era finito contro altre otto vetture parcheggiate in sosta, quattro delle quali sono state poi rimosse per i gravi danni causati dall’impatto. Il mezzo che ha provocato l'incidente è una Land Rover con alla guida un 70enne residente a Treviso: sottoposto subito all’alcoltest è risultato essere in regola con i limiti di legge.al vaglio della polizia locale intervenuta sul posto la dinamica e le cause del sinistro dovute probabilmente a un colpo di sonno o ad una distrazione. Tra le auto più danneggiate ce n'era anche una coperta con il telo antigrandine (foto sopra) per limitare i danni provocati dal maltempo degli ultimi giorni. Purtroppo il veicolo piombato sulle auto in sosta ha causato danni ben peggiori.