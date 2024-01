Schianto con il suv contro un capitello, muore dopo due settimane di agonia

Sale purtroppo a quota quattro il numero delle vittime di incidenti stradali in questo 2024. Dopo la tragedia di Cadoneghe, in cui ha perso la vita l'alpino ed ex meccanico in pensione Giorgio Frezza, c'è da registrare la morte del 72enne Ivano Dussin, mancato sabato scorso, 13 gennaio, all'ospedale Ca' Foncello di Treviso dove si trovava ricoverato dal pomeriggio del giorno di Capodanno a causa di un grave incidente di cui si era reso protagonista. Dussin, al volante di un suv, stava percorrendo via Castellana a Casella d'Asolo quando il mezzo è sbandato, uscito di strada e si è schiantato contro un capitello votivo a bordo strada. Dussin, molto probabilmente colpito da un malore improvviso al volante, è stato estratto dalle lamiere del veicolo dai vigili del fuoco e affidato alle cure dei medici del Suem 118 che lo hanno accompagnato d'urgenza al nosocomio trevigiano dove è stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva di neurochirurgia. La situazione è precipitata la scorsa settimana, fino al tragico epilogo di sabato scorso.

Dussin era molto conosciuto nella Castellana e nell'Asolano era in pensione da tempo: aveva lavorato come bancario nelle filiali di Veneto banca della zona, con il ruolo di ispettore. Il 72enne era molto impegnato nella vita della sua comunità e aveva guidato anche la società calcistica dell'Asolo, come presidente. Lascia moglie e due figlie. Il funerale sarà fissato nelle prossime ore, non appena la Procura firmerà il nullaosta per le esequie.