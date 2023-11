Esce dal parcheggio senza dare la precedenza, si scontra con un'ambulanza

Poteva avere conseguenze ben più gravi l'incidente avvenuto alle 12 di oggi, 25 novembre, a Farra di Soligo, via Bellucci, all'altezza dell'ipermercato Lidl. Una Fiat 600 condotta da una 82enne di Sernaglia della Battaglia, proveniente dal parcheggio dell'esercizio commerciale, nell'immettersi lungo la via Bellucci, ometteva di dare la precedenza ad una ambulanza che sopraggiungeva in stato di emergenza. A seguito dello scontro, l’ambulanza è uscita dalla carreggiata, andando a finire nel fossato laterale, senza che i trasportati riportassero lesioni. La donna, prontamente soccorsa, è stata trasportata presso Ospedale di Conegliano, per accertamenti, non in gravi condizioni. L’ambulanza, se pur in emergenza, non trasportava nessuno paziente, ma soltanto il personale operativo (autista più personale sanitario).

Stamattina, intorno alle ore 11.00, in Vittorio Veneto, l'autovettura VW Polo condotta da una 21enne del luogo, nell'immettersi nella rotatoria tra via Nadai e via Pontavai, ometteva di dare precedenza e collideva con la Renault Modus condotta da una 61enne e che trasportava l'anziano padre di anni 91. A seguito dello scontro la Renault si capovolgeva sul fianco. Alcuni passanti intervenivano riposizionando la vettura sulla sede stradale. La 61enne veniva soccorsa e trasportata all'ospedale di Conegliano dove è tuttora ricoverata presso il reparto ortopedia, per la frattura del bacino. Rilievi planimetricia cura dei carabinieri di VittorioVeneto.