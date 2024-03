Schianto sulla Pordenone-Oderzo: muore dopo due settimane in ospedale

Mansuè piange in queste ore la scomparsa di Gianni Pivetta, 62 anni. Dal 2 marzo l'uomo era ricoverato al Ca' Foncello di Treviso dopo essere rimasto coinvolto nel grave incidente stradale lungo la provinciale Pordenone-Oderzo. Trasportato in elicottero a Treviso, Pivetta è mancato all'affetto dei suoi cari giovedì. Troppo gravi le ferite riportate.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso", Pivetta era da poco in pensione dopo aver lavorato alla cooperativa I Tigli. Il giorno dell'incidente Pivetta era passato a prendere un amico per passare qualche ora insieme al bar. Al volante di una Volkswagen Polo, Pivetta avrebbe fatto un'inversione a U per immettersi nuovamente sulla strada provinciale, nel tratto dove ha sede l'azienda Bertacchini Cassetti. In quel momento però è avvenuto l'impatto, violentissimo, con una Volkswagen Passat guidata da un trentenne residente a Chiarano. I vigili del fuoco avevano estratto il 62enne dalle lamiere della Polo, le sue condizioni erano subito apparse disperate. Purtroppo il ricovero in ospedale non è riuscito a salvargli la vita. Meno gravi, invece le condizioni di D.B., l'amico coetaneo, che era stato trasportato con l'ambulanza all'ospedale di Oderzo. Praticamente illeso, invece, il conducente della Passat finita contro l'auto di Pivetta. Nelle prossime ore si attende l'annuncio della data dei funerali.