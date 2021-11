Auto elettrica la investe fuori da scuola: 15enne finisce in ospedale

Poteva essere una tragedia ma fortunatamente la ragazzina di 15 anni che ieri mattina è stata investita all'esterno dell'istituto Marco Fanno di Conegliano se l'è cavata con lesioni non gravi. Come difatti riporta "la Tribuna", verso le 7.45 la giovane è stata improvvisamente investita fuori da scuola da una Bmw elettrica, guidata da un genitore di un altro studente, che stava facendo manovra nei pressi della fermata del bus e delle strisce pedonali. La persona alla guida non si sarebbe dunque accorta del passaggio della 15enne che, a sua volta, non ha sentito l'arrivo dell'auto in quanto molto silenziosa (essendo elettrica e procedente a bassa velocità). In ogni caso, subito dopo l'impatto il guidatore è uscito dal mezzo e ha subito prestato soccorso alla ragazza in attesa dell'arrivo dei sanitari del Suem 118 che hanno poi portato la giovane al pronto soccorso dell'ospedale di Conegliano per tutti gli accertamenti del caso.