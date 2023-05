Auto finisce fuori strada, ferita mamma e bimbo di 15 mesi

Una donna di 42 anni, T.R., e il suo figlioletto di appena 15 mesi, sono rimasti feriti, fortunatamente in modo non grave, in un incidente stradale avvenuto nella mattinata di oggi, 9 maggio, lungo la Feltrina, tra Montebelluna e Crocetta. Mamma e piccolo si trovavano a bordo di una Ford Fiesta che è uscita di strada, capovolgendosi in un fossato, mentre si stava dirigendo verso Cornuda. Entrambi sono stati soccorsi dal Suem 118 e trasportati in ospedale al San Valentino di Montebelluna. Intervenuti anche la polizia locale e i carabinieri.