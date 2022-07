Distrazione e alta velocità, due incidenti all'alba: otto feriti in ospedale

Ben due gli incidenti avvenuti all'alba di oggi, domenica 17 luglio, nella Marca. Il bilancio è stato complessivamente di otto feriti, fortunatamente tutti lievi. Alle 4.45 circa scontro frontale tra due auto lungo la Pontebbana, a Spresiano, di fronte alla discoteca Odissea: quattro qui le persone coinvolte. A scontrarsi una Mercedes classe C con a bordo un 46enne da Feltre, una donna 49enne e una ragazza 17enne e Volkswagen Golf con a bordo due uomini, un 27enne e un 45enne di origini marocchine, A.A., di San Polo di Piave, quest'ultimo trasportato in ambulanza presso il pronto soccorso di Treviso dal Suem 118. Sul posto due pattuglie dei carabinieri di Treviso per i rilievi di legge, il Suem 118 e i vigili del fuoco.

Altrettanto spettacolare ma per fortuna dagli esiti non tragici lo schianto avvenuto poco dopo lungo la via Feltrina a Castagnole di Paese. L'incidente ha coinvolto due auto, una Fiat Croma con alla guida un 63enne di Villorba, M.S., ed una Bmw condotta da un 20enne. Intervenuti i vigili del fuoco arrivati da Treviso che hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto dalle lamiere il 63enne rimasto incastrato, mentre gli altri tre se pur feriti sono riusciti ad uscire dall'abitacolo del loro veicolo autonomamente: sono stati assisti dal personale sanitario del Suem 118 e trasferiti al pronto soccorso dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso. I carabinieri della Compagnia di Montebelluna hanno eseguito i rilievi e deviato il traffico. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo un’ora circa.