Tamponati a tutta velocità da un "pirata": salvi per miracolo

Aveva appena accostato l'auto e inserito il freno a mano per far scendere un amico quando, improvvisamente, un altro mezzo è piombato a tutta velocità alle loro spalle, tamponandolo violentemente e scaraventando il veicolo in avanti, di almeno dieci metri. E' la terribile disavventura vissuta nella tarda serata di ieri, mercoledì 9 agosto, da un 32enne, Thomas Ceschin e da un suo amico, coetaneo, che si trovavao lungo via Schiratti, a Pieve di Soligo. Su questo incidente che ha causato al giovane danni alla sua auto per migliaia di euro indagano ora i carabinieri della Compagnia di Vittorio Veneto che stanno tentando, attraverso le telecamere, di identificare il "pirata".

«Ieri sera attorno a mezzanotte ero fermo al parcheggio di Via schiratti, circa 100 metri dopo la curva dopo il Twins Cafè direzione Follina» ha scritto Thomas Ceschin sulla pagina Facebook "Sei di Pieve se" «Stavo lasciando un amico a casa quando una Golf (nera serie 5 targa che inizia con B) mi ha tamponato a fortissima velocità. Eravamo dentro l'auto e siamo stati sbalzati avanti di circa 10 metri. Passandomi a sinistra, ho potuto vedere il ragazzo che guidava il quale non si è fermato a soccorrerci e fare tutte le pratiche dell'incidente. Un ragazzo sulla ventina, biondo, capelli alle spalle, dovrebbero essergli scoppiati gli airbag. Siamo alla ricerca di questo veicolo quindi chiunque fosse a conoscenza di qualche informazione per favore non esiti a contattarmi, grazie».

Thomas e l'amico sono rimasti incolumi (solo un lieve dolore al collo dovuto al colpo di frusta) ma i danni all'auto sono ingenti e in fase di valutazione. Si stima che l'auto "pirata" viaggiasse a circa 90 km/h: le conseguenze dell'incidente avrebbero certamente potuto essere ben peggiori.