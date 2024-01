Sbanda e finisce nel fosso, l'auto si ribalta: automobilista incastrato

Alle 4.20 della notte di Capodanno via Schiavonia a Preganziol è stata teatro di una rocambolesca uscita di strada con un'auto finita rovesciata verticalmente nel canale di scolo a lato della carreggiata: il conducente, rimasto incastrato all'interno dell'abitacolo, è stato fatto uscire da alcuni passanti prima dell'arrivo dei soccorsi. L'automobilista ferito avrebbe rifiutato volontariamente il ricovero in ospedale, secondo le testimonianze raccolte.

I pompieri, arrivati poco dopo da Treviso, hanno messo in sicurezza l’auto. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi di legge del sinistro. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un’ora. Poco prima, in A4, all'altezza di Monastier un ex poliziotto 72enne aveva perso la vita finendo con l'auto contro le barriere che dividono i due sensi di marcia in autostrada.