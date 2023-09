/ Strada Terraglio

Moto sorpassa camion, terribile schianto frontale contro un suv

L'incidente poco prima delle 10 a Frescada di Preganziol lungo il Terraglio. Grande paura per una coppia di fidanzati, un 21enne di Venezia e una 20enne di Roma che è rimasta ferita in maniera fortunatamente non grave. Intervenuti per svolgere i rilievi del caso i carabinieri