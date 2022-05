Schianto contro un'auto, motociclista 32enne trasportato d'urgenza al Ca' Foncello

Gravissimo incidente poco dopo le 10.30 di oggi, 20 maggio, a Refrontolo, all'incrocio tra la principale via Crevada e una laterale, via Fontane. Un motociclista di 32 anni (classe 1990) si è scontrato contro una Fiat Punto guidata da una donna di 53 anni che proveniva dal'opposta direzione di marcia (da Pieve di Soligo) e ha improvvisamente svoltato verso sinistra, senza rendersi conto del sopraggiungere del centauro. L'urto, violentissimo, è stato inevitabile e ha sbalzato il 32enne per diverse decine di metri sull'asfalto. L'uomo, soccorso sul posto da medico e infermieri del118, è stato acccompagnato d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso con l'elicottero del Suem di Padova. La prognosi è riservata ma non avrebbe perso conoscenza. A preoccupare è principalmente una lesione rimediata ad una gamba. Per svolgere gli accertamenti del caso sono giunti a Crevada gli agenti della polizia stradale del distaccamento di Vittorio Veneto. Per mettere in sicurezza i mezzi sono giunti anche i vigili del fuoco. Il traffico nella zona è rimasto a lungo bloccato, con deviazioni sul posto.

In mattinata si sono verificati altri due incidenti che hanno provocato tre feriti. A Fonte Alto, in via Fontanazzi, un'Apecar Piaggio, per cause in corso di accertamento, si è scontrata con una motocicletta Ducati: entrambi i conducenti sono stati accompagnati al pronto soccorso dell'ospedale di Castelfranco Veneto, con lesioni fortunatamente lievi. Rilievi a cura della polizia locale.

Alle 11.30 circa a Parè di Conegliano, in via Ortigara, nei pressi della chiesa parrocchiale, una passante è stata investita da un'auto, una Ford C Max. La donna è stato accompagnata in ambulanza al pronto soccorso di Conegliano. Le sue condizioni non sono fortunatamente gravi.