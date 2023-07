Auto travolge famiglia in vacanza: morti papà e nonna e bimbo. Ferita la mamma

Terribile tragedia della strada nel pomeriggio di oggi, 6 luglio, alle 15:20 circa in via Udine lungo la SR 355 a Santo Stefano di Cadore per l’investimento di una famiglia di quattro persone, tutti originari della provincia di Venezia, da parte di un’auto. Pesante il bilancio: deceduto il papà, il figlio di due anni e la nonna. Ferita la mamma. Ferita anche l’automobilista, di nazionalità straniera. I vigili del fuoco arrivati dal locale distaccamento, hanno messo in sicurezza il teatro dell’evento e collaborato con il personale sanitario nei soccorsi ai feriti. Il bambino piccolo è stato stabilizzato dal personale del Suem ed elitrasportato in ospedale a Belluno. I due feriti sono stati portati via in ambulanza, come anche il nonno del bambino arrivato subito dopo e colto da malore. La strada è rimasta a lungo chiusa per i rilievi del sinistro da parte dei carabinieri. Intervento dei vigili del fuoco ancora in corso.

«E’ una di quelle notizie che non vorresti mai leggere e che lascia completamente senza parole. Una tragedia che colpisce una famiglia, ma anche un’intera comunità. Mi stringo al dolore dei familiari ai quali porgo le più sentite condoglianze personali e istituzionali». Lo dice il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, apprendendo gli ultimi aggiornamenti che riguardano la notizia del grave incidente stradale avvenuto questo pomeriggio a Santo Stefano di Cadore.