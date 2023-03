Schianto tra auto sul Terraglio, una finisce nel fosso: ferito bimbo di 5 anni

Domenica non facile per la viabilità lungo il Terraglio: in tantissimi, vista la splendida giornata di sole, si sono messi in viaggio verso Venezia e le località del litorale. Fin dalle prime ore di questa mattina il traffico è apparso subito molto sostenuto.

Poco prima di mezzogiorno, in località Le Grazie a Preganziol, l'incidente più significativo: verso le 11.50 due auto si sono scontrate in un impatto molto violento all'altezza del distributore Q8. Uno dei due veicoli è finito nel fosso a lato strada in una carambola che ha rallentato la viabilità per diversi minuti. A bordo di uno dei due veicoli c'era M.B., bimbo di 5 anni residente a Treviso. I feriti sono usciti tutti autonomamente dai due mezzi, sul posto è però intervenuto comunque il Suem 118 che ha portato il piccolo in pronto soccorso per gli accertamenti del caso. Le auto sono state rimosse dal carroattrezzi, i vigili del fuoco non sono intervenuti. Quello in località Le Grazie non è stato però l'unico incidente lungo il Terraglio. Una serie di tamponamenti non gravi ha contribuito a rallentare ancora di più il traffico lungo la statale.