Schianto in auto, 38enne sbalzato fuori dal parabrezza: è gravissimo

Mancavano pochi minuti a 00.30 del martedì di Santo Stefano quando, in via Busche a Sernaglia della Battaglia, alcune pattuglie dei carabinieri sono intervenute in soccorso di E.A., 38enne di Valdobbiadene alla guida di una Nissan finita fuori strada dopo una spaventosa carambola.

L'automobilista ha perso il controllo dell'auto abbattendo prima un cartello stradale, andando a sbattere contro la copertura di un canale di scolo, poi contro un platano e terminando la sua corsa nel canale a ridosso di un muretto di cemento. Nello schianto, violentissimo, l'uomo è stato sbalzato fuori dall'abitacolo, sfondando il parabrezza. Trasportato in prognosi riservata all'ospedale di Treviso, si trova ora ricoverato in condizioni gravissime. A causa della fitta nebbia l'elisoccorso notturno non ha potuto alzarsi in volo, il 38enne è stato portato al Ca' Foncello in ambulanza mentre i militari dell'Arma hanno eseguito i rilievi sulla dinamica dell'incidente.