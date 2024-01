Finisce con il suv contro un capitello: automobilista grave in ospedale

Nessun segno di frenata sull'asfalto, solo i resti di un violentissimo impatto tra la Volvo XC60 guidata da un uomo di mezza età residente nell'Alta Marca e il capitello di via Castellana a Casella d'Asolo. L'uscita di strada è avvenuta nel primo pomeriggio di lunedì 1º gennaio per cause ancora in corso di accertamento.

Mancavano pochi minuti alle ore 14 quando l'uomo alla guida del suv ha sbandato improvvisamente verso destra, un colpo di sonno o un malore le cause più probabili dell'impatto, violentissimo. Sul posto si sono precipitati i volontari dei vigili del fuoco di Asolo e del Suem 118, intervenuto in loco con automedica e ambulanza. Vista la gravità dell'incidente, sul posto è intervenuto a supporto l’elisoccorso di Treviso Emergenza. L'automobilista di mezz'età è stato imbrarellato e portato al Ca’ Foncello di Treviso dove si trova ora in gravissime condizioni. Durante le operazioni di soccorso, via Castellana è stata chiusa momentaneamente al traffico. Sul posto per i rilievi di legge i carabinieri di Castelfranco Veneto.