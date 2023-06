Strage in Treviso Mare, auto contro furgone: tre morti e tre feriti

Ennesima strage sulle strade della Marca: nella notte tra venerdì 9 e sabato 10 giugno, verso l'una, uno schianto frontale tra auto e furgone in Treviso Mare (direzione Roncade) ha provocato la morte di tre persone: una coppia di giovani a bordo di una Volkswagen Polo e una 53enne di Asolo che viaggiava su un furgone Vito. Nell'impatto, violentissimo, sono rimasti feriti anche tre uomini di 34, 42 e 56 anni.

Dalle prime ricostruzioni sulla dinamica della tragedia, l'impatto avrebbe ucciso sul colpo il 31enne Ludovico Brunello, residente a San Biagio di Callalta, e la ragazza che viaggiava con lui a bordo della Polo, Valeria Orsoni, 24enne trevigiana. L'auto dei due giovani è andata completamente distrutta nell'impatto. A bordo del furgone la 53enne Dominga Orsato, residente ad Asolo. Coinvolta anche una Alfa Romeo Giulietta, sopraggiunta subito dopo il tamponamento, che per evitare i detriti dei due mezzi è finita fuori strada, ribaltandosi. In tutto sono sei le persone coinvolte, due a bordo di ciascun veicolo. I tre feriti sono il 34enne Giuseppe Bove, il 42enne Paolo Cortese e il 56enne Michele De Zen. Sul posto, oltre al Suem 118, è intervenuta anche la polizia stradale di Vittorio Veneto per i rilievi sulla dinamica della tragedia. Salgono così a 28 le persone che hanno perso la vita da inizio anno sulle strade della provincia di Treviso.