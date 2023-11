Schianto tra due auto, 29enne rimane intrappolata nell'abitacolo

Una ferita fortunatamente in modo molto lieve, due mezzi distrutti e traffico in tilt. Sono le conseguenze dell'incidente avvenuto nella mattinata di oggi, 28 novembre, poco dopo le 8, in via Tiveron a Zero Branco. A scontrarsi due auto, di cui una finita rovesciata su un fianco: ferita la 29enne che si trovava alla guida. Intervenuti sul luogo dell'incidente i vigili del fuoco che sono intervenuti da Treviso e hanno messo in sicurezza le auto ed estratto da una Toyota Yaris rovesciata la guidatrice, rimasta bloccata all’interno dell’abitacolo. La donna è stata presa in cura dal personale del Suem 118 e trasferita in ospedale in ambulanza. Illeso il conducente dell’altra auto coinvolta nello scontro. La polizia locale di Zero Branco ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le ultime operazioni di assistenza dei vigili del fuoco per la rimozione dei mezzi incidentati e la messa in sicurezza della strada sono proseguite fino alla tarda mattinata.