Cade dal soppalco mentre lavora, 59enne trevigiano ricoverato al Ca' Foncello

I colleghi l'hanno visto cadere a terra da un'altezza di tre metri, mentre stava lavorando su un soppalco dell'azienda Goland di Fonzaso, nel Bellunese. Attimi di paura lunedì mattina, 11 dicembre, per R.V., operaio 59enne residente nella Marca.

L'uomo è caduto dalla scala su cui stava lavorando, perdendo momentaneamente i sensi. Immediata la chiamata ai soccorsi da parte dei colleghi. Sul posto è intervenuta l'ambulanza del Suem 118. In un primo momento le condizioni del 59enne sembravano gravissime: l'uomo è stato intubato e portato in elisoccorso al Ca' Foncello di Treviso. Qui il suo quadro sanitario è fortunatamente migliorato, l'operaio è ancora ricoverato ma non in pericolo di vita. Il 59enne trevigiano lavora per una ditta esterna alla Goland: nella zona industriale di Fonzaso è il secondo incidente sul lavoro in meno di una settimana.