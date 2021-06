Ladri di cibo all'asilo, due furti in dieci giorni: scuola chiusa

Via Trento Trieste

Asili di Roncade nel mirino dei ladri: in due scuole dell'infanzia sono spariti cibo, computer e un proiettore, costringendo la direzione di uno dei due istituti a chiudere per tutta la giornata di giovedì 17 giugno, con inevitabili disagi per alunni e famiglie.

Come riportato da "Antenna 3", Il primo dei due furti era stato messo a segno alla scuola dell'infanzia di Musestre una decina di giorni fa: i malviventi erano riusciti a rubare una bistecchiera, cane ed olio dai frigoriferi della mensa scolastica. In un primo momento si era pensato ad un furto isolato ma, nel pomeriggio di mercoledì 16 giugno, i ladri di cibo hanno colpito anche la scuola dell'infanzia di San Cipriano (dove sono spariti pc e proiettore). A causa del furto, ieri l'asilo è rimasto chiuso. Il sindaco di Roncade, Pieranna Zottarelli, è andata su tutte le furie. I controlli delle forze dell'ordine sono stati intensificati ma, per il momento, i responsabili restano a piede libero.