Entra al bar per mangiare un tramezzino: malore lo stronca davanti alla moglie

Tragedia improvvisa nel pomeriggio di martedì 14 novembre al Bar Verdi di Mogliano Veneto: Romano Solero, 73enne originario di Sappada, era appena entrato nel locale di Via XXIV Maggio per mangiare un tramezzino in compagnia della moglie quando è stato stroncato da un arresto cardiaco fatale.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", tutto è avvenuto in pochi minuti intorno alle ore 15. Solero ha ordinato un tramezzino e un bicchier d'acqua ma, subito dopo l'ordinazione, si è accasciato a terra privo di sensi. I titolari del bar hanno chiamato subito i soccorsi ma, quando l'ambulanza del Suem 118 è arrivata sul posto, per Solero non c'era già più nulla da dare. Il 73enne era un cliente abituale del Bar Verdi: originario di Sappada, trascorreva lunghi periodi a Mogliano Veneto. La data dei funerali sarà fissata nelle prossime ore, dopo il nulla osta dell'autorità giudiziaria. Il rito funebre sarà celebrato nel paese d'origine di Solero.