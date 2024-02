Scuole Mantegna, tre colpi in dieci giorni: soldi rubati e danni alle attrezzature

Più che ladri, sembra esserci una banda di vandali dietro alle tre incursioni avvenute negli ultimi dieci giorni ai danni delle Scuole Mantegna di Treviso. Blitz in serie che, lunedì 19 febbraio hanno portato a far iniziare le lezioni con un'ora di ritardo per consentire alle forze dell'ordine di completare i rilievi sull'ultima spaccata messa a segno nel corso del fine settimana quando l'istituto di Santa Maria del Sile era chiuso.

Come riportato da Antennatre, il primo blitz è avvenuto una decina di giorni fa. I malviventi, entrati in azione in piena notte, hanno rubato un computer e un microfono. Tra giovedì e venerdì il secondo colpo, questa volta ai danni degli armadietti dei collaboratori scolastici, setacciati per trovare magari qualche moneta o qualche oggetto di valore. Lo scorso fine settimana il terzo colpo con i vandali che hanno hanno scardinato una delle porte d'ingresso per poi strappare e vandalizzare documenti e verifiche rimasti incustoditi. Spariti anche compassi e termometri. La dirigenza scolastica ha informato il comune dell'accaduto, chiedendo un intervento per riattivare il sistema di allarme della scuola, installato ma, ad oggi, non funzionante. Motivo per cui i responsabili dei tre colpi hanno potuto agire sempre indisturbati negli ultimi giorni.