Morto sul lavoro alla Ca' di Rajo, fissati i funerali dell'enologo Marco Bettollini

Saranno celebrati martedì prossimo, 26 settembre, alle ore 14.30 nella sua città d'origine, Roma, i funerali di Marco Bettollini, l'enologo di 46 anni che viveva a Bassano del Grappa, morto annegato la scorsa settimana scorsa nell'azienda Ca' di Rajo, a San Polo di Piave.

Bettolini stava cercando di salvare il collega Alberto Pin, entrato nell'autoclave pare per verificare un problema tecnico, quando si è sentito male, cadendo con il busto in avanti nella trentina di centimetri di vino presente. Pochi centimetri che gli sono stati fatali. Il collega salvato da Bettollini è fuori pericolo, ancora sotto choc per quanto accaduto, invece, i vertici dell'azienda e i colleghi del 46enne di Bassano.