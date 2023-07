Mareno, cadavere di donna trovato senza testa in un condotto dell'acqua

Un cadavere di donna, senza testa e in evidente stato di decomposizione, è stato trovato giovedì mattina, 13 luglio, in Via Distrettuale a Mareno di Piave. A dare l'allarme per prima, verso le 11 di mattina, è stata una signora venuta a controllare la casa di un familiare dove si trova una condotta d'acqua da cui è emersa la salma della donna. Il maltempo della scorsa notte avrebbe riempito i condotti, spingendo il corpo oltre i sifoni e facendolo finire sul retro dell'abitazione dove il corpo è stato ritrovato, in prossimità dei vigneti di una cantina.

Dai primi accertamenti, la salma sarebbe rimasta all'interno della conduttura almeno per un anno, visto l'evidente stato di decomposizione. Non essendo stata denunciata la scomparsa di nessuna persona in zona negli ultimi giorni, c'è la possibilità che il corpo della donna sia quello di Dota Aninca, 86enne scomparsa da casa nel luglio 2020 proprio nella zona di Mareno. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Conegliano e i vigili del fuoco di Asolo. Per fare luce sull'identità della vittima è stata disposta l'autopsia che verrà effettuata nei prossimi giorni.