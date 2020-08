Litiga con la moglie, si allontana e scompare: interviene il Soccorso Alpino

La vacanza di famiglia al campeggio Lastei in val di Gares a Canale d'Agordo (provincia di Belluno) si è trasformata in un incubo quando, dopo un'accesa lite di coppia, il marito e padre di una bambina si è allontanato facendo perdere le sue tracce. Sabato 8 agosto, dopo quasi 7 ore di assenza, l'uomo non era ancora rientrato. La moglie, a quel punto, ha chiesto aiuto alla direzione del campeggio. Il Soccorso Alpino è stato allertato ma, non appena i soccorritori sono intervenuti, hanno incrociato l'uomo che stava rientrando in autonomia al campeggio.

Sembrava una storia a lieto fine ma, per la coppia residente a Trevignano, i problemi sono iniziati subito dopo il rientro del marito. Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso", infatti, Flavio Colcergnan, sindaco di Canale d'Agordo e gestore del campeggio dove alloggiava la famiglia, ha accusato la coppia di non essersi nemmeno scusata per aver mobilitato inutilmente i soccorsi e di aver lasciato il campeggio senza nemmeno pagare il conto. Accuse molto gravi a cui la coppia ha risposto sostenendo di essersi scusata per l'inconveniente con la barista del campeggio chiedendole di portare il loro messaggio al sindaco/gestore. Non solo: rientrata a casa la coppia si sarebbe anche lamentata per il trattamento ricevuto dalla direzione del campeggio in un momento di grande angoscia. Invece di tranquillizzare la signora in ansia, chi ha chiamato i soccorsi avrebbe ricordato più volte alla donna che la chiamata al Soccorso Alpino sarebbe costata molti soldi. La donna ha voluto procedere a tutti i costi, salvo poi lasciare il campeggio poche ore più tardi. Ora il sindaco sembra intenzionato a portare marito e moglie in tribunale per fare chiarezza una volta per tutte sulla vicenda.