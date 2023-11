Ex fidanzati scomparsi, le ricerche si spostano a Maserada sul Piave

Sei lunghi giorni sono trascorsi dalla scomparsa di Giulia Cecchettin, 22 anni di Vigonovo (Venezia) e dell'ex fidanzato coetaneo, Filippo Turetta di Torreglia. Oggi, 17 novembre il ventiduenne padovano è stato iscritto nel registro degli indagati con l'accusa di tentato omicidio. Scelta inevitabile a seguito della denuncia di scomparsa della sua ex. «L'iscrizione sul registro degli indagati - ha reso noto la Procura - è funzionale anche a consentire attività necessarie e irripetibili: per non lasciare inesplorato alcuno spunto investigativo, infatti, sono state disposte alcune perquisizioni che hanno avuto corso nella mattinata odierna 17 novembre». In una drammatica lotta contro il tempo con l'imperativo di ritrovare in vita i due ventiduenni, le ricerche delle forze dell'ordine, dei vigili del fuoco e dei volontari, non trascurano alcuna ipotesi. Nelle ultime ore si è lavorato anche nel lago di Barcis in provincia di Pordenone. Qui i sommozzatori dei vigili del fuoco stanno scandagliando ogni centimetro delle sponde vicino alle aree arginali. Si è arrivati fino al lago nel territorio di Pordenone da spunti informatici legati al sistema "Targa System" che hanno accertato il passaggio della Fiat Grande Punto di Turetta nella strada pedemontana nel tratto di Caneva, vicino alla diga del Vajont, Polcenigo e in un secondo momento nell'area di Piancavallo.

Anche la provincia di Treviso è stata, come noto, è stata interessata dal passaggio della Fiat Punto nera di Filippo Turetta che sabato notte ha attraversato il territorio di Maserada sul Piave viaggiando in direzione di Cimadolmo. Ieri, giovedì 16 novembre, le ricerche hanno interessato gli argini dei fiumi Dese e Zero, nella zona di Zero Branco. Oggi, 17 novembre, la task force di vigili del fuoco (ben 23 con una squadra di fluviali con i gommoni oltre ai cinofili), carabinieri, polizia stradale e polizia locale, si è spostata più a nord, a Maserada appunto, soprattutto nell'area golenale e quella del Parabae. La sala operativa è stata allestita nella prima mattinata: per ora nulla è stato trovato. Presente anche anche il Tas, unità che mappa e verifica il passaggio della vettura di Turetta.