Traffico e detenzione di sostanze stupefacenti: famiglia nei guai

I carabinieri del Reparto Operativo del Comando Provinciale di Belluno e della Stazione Carabinieri di Mel, a seguito di un’intensa attività investigativa dedita alla repressione dei reati contro lo spaccio di sostanze stupefacenti, su delega dell’Autorità Giudiziaria locale, eseguivano delle perquisizioni domiciliari a carico di una famiglia composta da tre persone, individuando e sequestrando: 4 kilogrammi di marjuana essiccata divisi in diversi vasi, 65 grammi di hascisc, 21 piante di marijuana e 7000,00 euro circa di banconote. Tutti i componenti della famiglia sono stati denunciati in concorso per produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti.