Addio all'imprenditore Michele Malenotti, donati 53mila euro in un giorno per i 6 figli

Su GoFundMe si è scatenata una vera e propria ondata di solidarietà per la famiglia di Michele Malenotti, l’imprenditore di Treviso scomparso lo scorso 23 marzo in un incidente a soli 42 anni. In un solo giorno, online, sono stati donati 53mila euro all'interno della raccolta fondi organizzata dal figlio Ignazio Malenotti.

«I prossimi - scrive Ignazio, primo dei sei figli dell’imprenditore - saranno mesi molto difficili per noi. Io e mia mamma dovremo provvedere economicamente per le anime di cinque bambini piccoli, ora senza il loro papà. Chiedo umilmente - continua il giovane - con rispetto di voi e del vostro tempo, un sostegno economico da parte di tutti gli interessati. Affinché questo possa aiutarci nei mesi a venire, e ci renda possibile una dignitosa commemorazione di nostro padre». La famiglia Malenotti era nota nel mondo dell’imprenditoria anche per aver rilanciato il marchio Belstaff. I messaggi di cordoglio e le adesioni all’iniziativa solidale, che ha già ricevuto 125 donazioni, sono arrivati da tutto il mondo. La raccolta fondi è raggiungibile al seguente link.