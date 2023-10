Minaccia medici e personale del Ca' Foncello: divieto di tornare a Treviso per tre anni

Un uomo di 47 anni residente nella Marca, con precedenti di droga e altri reati, si è presentato lo scorso 2 ottobre nel reparto di Ostetricia e Ginecologia dell'ospedale Cà Foncello, pretendendo che i sanitari gli rilasciassero una certificazione sanitaria relativa allo stato di salute del figlio.

Quando i medici gli hanno detto che il certificato non poteva essergli dato subito, il 47enne ha iniziato a minacciarli di aggredirli se non fosse stato accontentato. Solo l’arrivo degli agenti della Questura, in servizio al posto di èolizia dell’Ospedale, ha consentito di riportare la calma in reparto allontanando il 47enne. Come se non bastasse, però, l'uomo è tornato all'attacco la sera stessa davanti a una pizzeria di Istrana, innescando una lite con un altro avventore del locale, opponendo poi una stenua resistenza anche nei confronti dei carabinieri intervenuti sul posto. Il Questore di Treviso ha disposto nei confronti dell'uomo un doppio foglio di via con il divieto di ritorno a Treviso per i prossimi tre anni, e un divieto di accesso per due anni a tutti i locali pubblici del centro di Istrana.